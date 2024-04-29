Изенбек (Isenbeck) Вильгельм (Wilhelm) 09.11.1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Изенбек (Isenbeck) Вильгельм (Wilhelm)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1799

Дата смерти

22.02.1833

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1799

Отец: Isenbeck Friedrich Wilhelm

Мать: Изенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte)

Работа или профессия
Неизвестно
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Купец 1-й гильдии
Смерть
22.02.1833
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище, г. Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище, участок 2, г. Санкт-Петербург

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