Изенбек (Isenbeck) Вильгельм (Wilhelm)
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1799
Дата смерти22.02.1833
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1799
Работа или профессия
Неизвестно
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Купец 1-й гильдии
Смерть
22.02.1833
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище, г. Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище, участок 2, г. Санкт-Петербург