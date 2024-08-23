Самойлов Иван Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлов Иван Самойлович

Самойлов Иван Самойлович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.11.1824

Дата смерти

06.06.1897

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1824

Отец: Самойла Семёнович

Мать: Фёкла Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
20.11.1824
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Самойлов Матвей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 10.08.1850

Жена: Самойлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 27.01.1851

Дочь: (Самойлова) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Самойлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.1852

Дочь: (Самойлова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Самойлова Татьяна Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1855

Дочь: (Самойлова) Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Самойлова Татьяна Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1856

Дочь: Сыромятникова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Самойлова Татьяна Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Немова (Самойлина) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.06.1897
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.