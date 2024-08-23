Самойлова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти05.09.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 10.08.1850
Рождение ребёнка
Около 27.01.1851
Дочь: (Самойлова) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Самойлов Иван Самойлович
Рождение ребёнка
13.03.1852
Дочь: (Самойлова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Самойлов Иван Самойлович
Рождение ребёнка
22.05.1855
Дочь: (Самойлова) Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Самойлов Иван Самойлович
Рождение ребёнка
07.11.1856
Дочь: Сыромятникова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Самойлов Иван Самойлович
Смерть
05.09.1891