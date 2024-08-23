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Самойлова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

05.09.1891

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 10.08.1850

Муж: Самойлов Иван Самойлович

Рождение ребёнка
Около 27.01.1851

Дочь: (Самойлова) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Самойлов Иван Самойлович

Рождение ребёнка
13.03.1852

Дочь: (Самойлова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Самойлов Иван Самойлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1855

Дочь: (Самойлова) Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Самойлов Иван Самойлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1856

Дочь: Сыромятникова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Самойлов Иван Самойлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.09.1891
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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