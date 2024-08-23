Сыромятникова Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.11.1856
Дата смерти09.05.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1856
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.11.1856
Бракосочетание
12.02.1875
Рождение ребёнка
30.09.1882
Сын: Сыромятников Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Сыромятников Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
14.11.1883
Сын: Сыромятников Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Сыромятников Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
28.03.1885
Сын: Сыромятников Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Сыромятников Алексей Михайлович
Смерть
09.05.1885