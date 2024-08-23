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Сыромятникова Прасковья Ивановна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.11.1856

Дата смерти

09.05.1885

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1856

Отец: Самойлов Иван Самойлович

Мать: Самойлова Татьяна Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.11.1856
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
12.02.1875

Муж: Сыромятников Алексей Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.09.1882

Сын: Сыромятников Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Сыромятников Алексей Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1883

Сын: Сыромятников Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Сыромятников Алексей Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1885

Сын: Сыромятников Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Сыромятников Алексей Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.05.1885
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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