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Самойлов Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 24.01.1874

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Самойлов Иван Самойлович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.02.1867

Жена: Самойлова Неонила Клементьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 25.12.1868

Сын: Самойлов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Самойлова Неонила Клементьевна

Рождение ребёнка
12.12.1869

Сын: Самойлов Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Самойлова Неонила Клементьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
По 1874
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1874

Сын: Самойлов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Самойлова Неонила Клементьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 24.01.1874

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