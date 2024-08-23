Самойлов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 24.01.1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Самойлов Иван Самойлович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.02.1867
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 25.12.1868
Мать ребёнка: Самойлова Неонила Клементьевна
Рождение ребёнка
12.12.1869
Сын: Самойлов Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Самойлова Неонила Клементьевна
Место жительства
По 1874
Рождение ребёнка
24.01.1874
Сын: Самойлов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Самойлова Неонила Клементьевна
Смерть
После 24.01.1874