Немова (Самойлина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немова (Самойлина) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

12.10.1880

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Самойлов Иван Самойлович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.06.1875

Муж: Немов Степан Леонтьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1877

Дочь: (Немова) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Немов Степан Леонтьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.10.1880
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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