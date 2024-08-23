Немова (Самойлина) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти12.10.1880
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Самойлов Иван Самойлович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.06.1875
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1877
Дочь: (Немова) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Немов Степан Леонтьевич
Смерть
12.10.1880