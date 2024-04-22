Евдокия Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Артемьева

Евдокия Артемьева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
12.05.1820 ст.

Муж: Михайла Афанасьев

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Женился той же вотчины (ея сиятельства графини Праскевии Васильевны Мусиной Пушкиной) и сельца (Хотебцово) крестьянин Михаил Афанасьев. Понял себе в жену той же вотчины и сельца крестьянина Артемия Ил... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Петр Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Афанасьев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Афанасьев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Афанасьев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.03.1830 ст.

Сын: Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Афанасьев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1832 ст.

Дочь: Васса Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Афанасьев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №28 Девятого дня той же вотчины сельца Хотебцова у крестьянина Михаила Афанасьева от первозаконной его жены Евдокии Артемиевой родилась дочь Васса
Рождение ребёнка
09.08.1833 ст.

Сын: Мирон Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Афанасьев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №31 Девятого дня Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Михаила Афанасьева от первозаконной его жены Евдокии Артемьевой родился сын Мирон.
Место жительства
Около 1846 ст.
Екатериновка, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Место жительства
Около 1852 ст.
Акатово, Рузский, Московская область
У своей дочери Евдокии Михайловой
Место жительства
Около 1858 ст.
Екатериновка, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close