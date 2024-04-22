Евдокия Артемьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1799 ст.
Бракосочетание
12.05.1820 ст.
Муж: Михайла Афанасьев
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Женился той же вотчины (ея сиятельства графини Праскевии Васильевны Мусиной Пушкиной) и сельца (Хотебцово) крестьянин Михаил Афанасьев. Понял себе в жену той же вотчины и сельца крестьянина Артемия Ил... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Петр Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Афанасьев
Рождение ребёнка
15.03.1830 ст.
Сын: Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Афанасьев
Рождение ребёнка
09.08.1832 ст.
Дочь: Васса Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Афанасьев
Запись №28 Девятого дня той же вотчины сельца Хотебцова у крестьянина Михаила Афанасьева от первозаконной его жены Евдокии Артемиевой родилась дочь Васса
Рождение ребёнка
09.08.1833 ст.
Сын: Мирон Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Афанасьев
Запись №31 Девятого дня Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Михаила Афанасьева от первозаконной его жены Евдокии Артемьевой родился сын Мирон.
Место жительства
Около 1846 ст.
Место жительства
Около 1852 ст.
Акатово, Рузский, Московская область
У своей дочери Евдокии Михайловой
Место жительства
Около 1858 ст.
Смерть
Неизвестно