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Мирон Михайлов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

09.08.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1833 ст.

Отец: Михайла Афанасьев

Мать: Евдокия Артемьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №31 Девятого дня Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Михаила Афанасьева от первозаконной его жены Евдокии Артемьевой родился сын Мирон.
Крещение
10.08.1833 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник Григорий Васильев. При крещении был дьячек Василий Гаврилов Восприемниками были: того ж сельца крестьянин Александр Агеев и деревни... Показать все
Место жительства
До 1848 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
После 1848 ст.
Екатериновка, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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