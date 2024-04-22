Мирон Михайлов
Место рождения
Дата рождения09.08.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
09.08.1833 ст.
Отец: Михайла Афанасьев
Мать: Евдокия Артемьева
Запись №31 Девятого дня Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Михаила Афанасьева от первозаконной его жены Евдокии Артемьевой родился сын Мирон.
Крещение
10.08.1833 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник Григорий Васильев. При крещении был дьячек Василий Гаврилов Восприемниками были: того ж сельца крестьянин Александр Агеев и деревни... Показать все
Место жительства
До 1848 ст.
Место жительства
После 1848 ст.
Екатериновка, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно