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Михайла Афанасьев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1804 ст.

Дата смерти

До 1836 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.

Отец: Афанасий Матвеев

Мать: Ефимия Васильева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
12.05.1820 ст.

Жена: Евдокия Артемьева

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Женился той же вотчины (ея сиятельства графини Праскевии Васильевны Мусиной Пушкиной) и сельца (Хотебцово) крестьянин Михаил Афанасьев. Понял себе в жену той же вотчины и сельца крестьянина Артемия Ил... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Петр Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Артемьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Наталья Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Артемьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Артемьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.03.1830 ст.

Сын: Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Артемьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Мирон Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Артемьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1836 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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