Михайла Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смертиДо 1836 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.
Отец: Афанасий Матвеев
Мать: Ефимия Васильева
Бракосочетание
12.05.1820 ст.
Жена: Евдокия Артемьева
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Женился той же вотчины (ея сиятельства графини Праскевии Васильевны Мусиной Пушкиной) и сельца (Хотебцово) крестьянин Михаил Афанасьев. Понял себе в жену той же вотчины и сельца крестьянина Артемия Ил... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Петр Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Наталья Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Артемьева
Рождение ребёнка
15.03.1830 ст.
Сын: Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Мирон Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Артемьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1836 ст.