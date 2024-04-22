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Васса Михайлова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

09.08.1832 ст.

Дата смерти

08.09.1832 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1832 ст.

Отец: Михайла Афанасьев

Мать: Евдокия Артемьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №28 Девятого дня той же вотчины сельца Хотебцова у крестьянина Михаила Афанасьева от первозаконной его жены Евдокии Артемиевой родилась дочь Васса
Крещение
12.08.1832 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал приходский священник Григорий Васильев. При крещении был дьякон Гавриил Саввин Поспелов Восприемниками были: того ж сельца крестьянин Александр Агеев; той же... Показать все
Смерть
08.09.1832 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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