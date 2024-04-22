Васса Михайлова
Место рождения
Дата рождения09.08.1832 ст.
Дата смерти08.09.1832 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1832 ст.
Отец: Михайла Афанасьев
Мать: Евдокия Артемьева
Запись №28 Девятого дня той же вотчины сельца Хотебцова у крестьянина Михаила Афанасьева от первозаконной его жены Евдокии Артемиевой родилась дочь Васса
Крещение
12.08.1832 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал приходский священник Григорий Васильев. При крещении был дьякон Гавриил Саввин Поспелов Восприемниками были: того ж сельца крестьянин Александр Агеев; той же... Показать все
Смерть
08.09.1832 ст.
От колик