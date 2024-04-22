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Алексей Михайлов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.03.1830 ст.

Дата смерти

01.12.1843 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.03.1830 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Восприемником был того ж сельца крестьянский сын Николай Семенов Восприемницею была деревни Ивонина крестьянская дочь девица Екатерина Давыдова Крещение новорожденному совершал оный же священник Матв... Показать все
Рождение
15.03.1830 ст.

Отец: Михайла Афанасьев

Мать: Евдокия Артемьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
01.12.1843 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от горячки
Похороны
03.12.1843 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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