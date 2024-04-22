Алексей Михайлов
Место рождения
Дата рождения15.03.1830 ст.
Дата смерти01.12.1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.03.1830 ст.
Восприемником был того ж сельца крестьянский сын Николай Семенов Восприемницею была деревни Ивонина крестьянская дочь девица Екатерина Давыдова Крещение новорожденному совершал оный же священник Матв... Показать все
Рождение
15.03.1830 ст.
Отец: Михайла Афанасьев
Мать: Евдокия Артемьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1843 ст.
Причина смерти: от горячки
Похороны
03.12.1843 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя