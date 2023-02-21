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Старкин Анатолий Иванович

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Место рождения

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

03.05.1940

Дата смерти

10.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1940

Отец: Старкин Иван Фёдорович

Мать: Старкина Надежда Макаровна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.02.1970

Сын: Старкин Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Старкина Мария Григорьевна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Мария Григорьевна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина Мария Григорьевна

Смерть
10.04.1976
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
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