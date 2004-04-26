Старкина (Игушкина) Мария Григорьевна
Место рожденияНикитино, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения01.03.1944
Дата смерти26.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1944
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.02.1970
Отец ребёнка: Старкин Анатолий Иванович
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Анатолий Иванович
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.2004
р.п.Николаевка, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Россия