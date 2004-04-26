Старкина (Игушкина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Игушкина) Мария Григорьевна

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Место рождения

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

01.03.1944

Дата смерти

26.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1944

Отец: Игушкин Григорий Степанович

Мать: Игушкина Пелагея Захаровна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.02.1970

Сын: Старкин Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Старкин Анатолий Иванович

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Анатолий Иванович

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Анатолий Иванович

Смерть
26.04.2004
р.п.Николаевка, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Россия
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