Игушкина (Старкина) Пелагея Захаровна
Место рожденияНикитино, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения01.10.1905
Дата смерти01.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1932
Сын: Игушкин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Игушкин Григорий Степанович
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1935
Рождение ребёнка
25.03.1938
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.06.1940
Отец ребёнка: Игушкин Григорий Степанович
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1944
Дочь: Старкина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Игушкин Григорий Степанович
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1946
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Смерть
01.07.1998
р.п.Николаевка, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область