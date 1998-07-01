Игушкина (Старкина) Пелагея Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкина (Старкина) Пелагея Захаровна

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Место рождения

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

01.10.1905

Дата смерти

01.07.1998

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

1932 г.р.
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1940 г.р.
1944 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905

Отец: Старкин Дмитрий Яковлевич

Мать: Старкина Ефимия Максимовна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1932

Сын: Игушкин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Игушкин Григорий Степанович

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
25.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин Григорий Степанович

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.06.1940

Сын: Игушкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Игушкин Григорий Степанович

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1944

Дочь: Старкина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Игушкин Григорий Степанович

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин Григорий Степанович

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игушкин Григорий Степанович

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Смерть
01.07.1998
р.п.Николаевка, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
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