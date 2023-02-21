Старкина Надежда Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина Надежда Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1913

Дата смерти

24.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1940

Сын: Старкин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Старкин Иван Фёдорович

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Старкин Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Иван Фёдорович

Смерть
24.01.1969
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