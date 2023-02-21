Старкина Надежда Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1913
Дата смерти24.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1940
Сын: Старкин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Старкин Иван Фёдорович
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Старкин Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1969