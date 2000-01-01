Старкин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкин Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старкин Иван Фёдорович

Мать: Старкина Надежда Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Викторовна

Мать ребёнка: Старкина Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина Раиса

Смерть
Неизвестно
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