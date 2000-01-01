Старкин Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкин Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1910

Дата смерти

16.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1910

Отец: Старкин Фёдор Данилович

Мать: Старкина Александра Ларионовна

Рождение ребёнка
03.05.1940

Сын: Старкин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Старкина Надежда Макаровна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Старкина Надежда Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина Надежда Макаровна

Смерть
16.01.1943
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