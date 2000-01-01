Старкин Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1910
Дата смерти16.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1910
Рождение ребёнка
03.05.1940
Сын: Старкин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Старкина Надежда Макаровна
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Старкина Надежда Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1943