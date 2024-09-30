Хамунен Тобиас Адамович
Место рождения
Дата рождения21.06.1853
Дата смерти14.01.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1853
Бракосочетание
29.06.1879
Рождение ребёнка
19.12.1880
Мать ребёнка: Хамунен (Риехкалайнен) Катарина Петровна
Рождение ребёнка
02.05.1887
Мать ребёнка: Хамунен (Риехкалайнен) Катарина Петровна
Рождение ребёнка
29.11.1891
Мать ребёнка: Хамунен (Риехкалайнен) Катарина Петровна
Смерть
14.01.1935