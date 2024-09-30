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Хамунен Тобиас Адамович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

21.06.1853

Дата смерти

14.01.1935

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1853

Отец: Хамунен Адам Гаврилович

Мать: Хамунен (Пюккёнен) Елизавета Адамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1879

Жена: Хамунен (Риехкалайнен) Катарина Петровна

Рождение ребёнка
19.12.1880

Сын: Хамунен Адам Тобиасович

Мать ребёнка: Хамунен (Риехкалайнен) Катарина Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1887

Сын: Хамунен Иван Тобиасович

Мать ребёнка: Хамунен (Риехкалайнен) Катарина Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1891

Сын: Хамунен Петр Тобиасович

Мать ребёнка: Хамунен (Риехкалайнен) Катарина Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
14.01.1935

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