Хамунен (Пюккёнен) Елизавета Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1814
Отец: Пюккёнен Адам Иванович
Бракосочетание
1832
Рождение ребёнка
19.02.1839
Отец ребёнка: Хамунен Адам Гаврилович
Рождение ребёнка
08.12.1843
Отец ребёнка: Хамунен Адам Гаврилович
Рождение ребёнка
16.02.1846
Отец ребёнка: Хамунен Адам Гаврилович
Смерть
Неизвестно