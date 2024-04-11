Хамунен (Пюккёнен) Елизавета Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамунен (Пюккёнен) Елизавета Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1814

Отец: Пюккёнен Адам Иванович

Мать: Пюккёнен Катарина Адамовна

Бракосочетание
1832

Муж: Хамунен Адам Гаврилович

Рождение ребёнка
19.02.1839

Сын: Хамунен Иосиф Адамович

Отец ребёнка: Хамунен Адам Гаврилович

Рождение ребёнка
08.12.1843

Сын: Хамунен Иван Адаммович

Отец ребёнка: Хамунен Адам Гаврилович

Рождение ребёнка
16.02.1846

Сын: Хамунен Петр Адамович

Отец ребёнка: Хамунен Адам Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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