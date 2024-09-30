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Хамунен Иосиф Адамович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

19.02.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1839

Отец: Хамунен Адам Гаврилович

Мать: Хамунен (Пюккёнен) Елизавета Адамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1858

Жена: Хамунен (Инна) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
03.02.1860

Дочь: Левоска (Хамунен) Елизавета Иосифовна

Мать ребёнка: Хамунен (Инна) Анна Адамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1865

Сын: Хамунен Адам Иосифович

Мать ребёнка: Хамунен (Инна) Анна Адамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1872

Дочь: (Хамунен) Катарина Иосифовна

Мать ребёнка: Хамунен (Инна) Анна Адамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1876

Сын: Хамунен Иван Иосифович

Мать ребёнка: Хамунен (Инна) Анна Адамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1882

Дочь: Хювёнен (Хамунен) Ева Иосифовна

Мать ребёнка: Хамунен (Инна) Анна Адамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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