Хамунен Иосиф Адамович
Место рождения
Дата рождения19.02.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1839
Бракосочетание
29.06.1858
Рождение ребёнка
03.02.1860
Дочь: Левоска (Хамунен) Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: Хамунен (Инна) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
20.07.1865
Мать ребёнка: Хамунен (Инна) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
11.05.1872
Дочь: (Хамунен) Катарина Иосифовна
Мать ребёнка: Хамунен (Инна) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
14.05.1876
Мать ребёнка: Хамунен (Инна) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
07.03.1882
Дочь: Хювёнен (Хамунен) Ева Иосифовна
Мать ребёнка: Хамунен (Инна) Анна Адамовна
Смерть
Неизвестно