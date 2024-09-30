Пюккёнен (Колкканен) Катарина Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1806
Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1814
Дочь: Хамунен (Пюккёнен) Елизавета Адамовна
Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович
Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно