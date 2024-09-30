Пюккёнен (Колкканен) Катарина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пюккёнен (Колкканен) Катарина Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пюккёнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1806

Сын: Пюккёнен Иосиф Адамович

Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Пюккёнен Петр Адамович

Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1814

Дочь: Хамунен (Пюккёнен) Елизавета Адамовна

Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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