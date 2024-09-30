Хамунен (Риехкалайнен) Катарина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамунен (Риехкалайнен) Катарина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1879

Муж: Хамунен Тобиас Адамович

Рождение ребёнка
19.12.1880

Сын: Хамунен Адам Тобиасович

Отец ребёнка: Хамунен Тобиас Адамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1887

Сын: Хамунен Иван Тобиасович

Отец ребёнка: Хамунен Тобиас Адамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1891

Сын: Хамунен Петр Тобиасович

Отец ребёнка: Хамунен Тобиас Адамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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