Хамунен (Риехкалайнен) Катарина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1879
Рождение ребёнка
19.12.1880
Отец ребёнка: Хамунен Тобиас Адамович
Рождение ребёнка
02.05.1887
Отец ребёнка: Хамунен Тобиас Адамович
Рождение ребёнка
29.11.1891
Отец ребёнка: Хамунен Тобиас Адамович
Смерть
Неизвестно