Хамунен Иван Тобиасович
Место рождения
Дата рождения02.05.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1887
Бракосочетание
05.02.1912
Рождение ребёнка
14.03.1913
Сын: Хамунен Тобиас-Тойво Тобиасович
Мать ребёнка: Хамунен (Хеймонен) Софья Иосифовна
Рождение ребёнка
15.02.1915
Мать ребёнка: Хамунен (Хеймонен) Софья Иосифовна
Рождение ребёнка
25.10.1921
Мать ребёнка: Хамунен (Хеймонен) Софья Иосифовна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Хамунен (Хеймонен) Софья Иосифовна
Рождение ребёнка
09.05.1926
Мать ребёнка: Хамунен (Хеймонен) Софья Иосифовна
Смерть
Неизвестно