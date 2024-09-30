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Хамунен Иван Тобиасович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

02.05.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1887

Отец: Хамунен Тобиас Адамович

Мать: Хамунен (Риехкалайнен) Катарина Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
05.02.1912

Жена: Хамунен (Хеймонен) Софья Иосифовна

Рождение ребёнка
14.03.1913

Сын: Хамунен Тобиас-Тойво Тобиасович

Мать ребёнка: Хамунен (Хеймонен) Софья Иосифовна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1915

Сын: Хамунен Вяйнё Тобиасович

Мать ребёнка: Хамунен (Хеймонен) Софья Иосифовна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1921

Сын: Хамунен Вилио Тобиасович

Мать ребёнка: Хамунен (Хеймонен) Софья Иосифовна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Хамунен Эйно Тобиасович

Мать ребёнка: Хамунен (Хеймонен) Софья Иосифовна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1926

Сын: Хамунен Суло Тобиасович

Мать ребёнка: Хамунен (Хеймонен) Софья Иосифовна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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