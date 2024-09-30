Хамунен (Хеймонен) Софья Иосифовна
Место рождения
Дата рождения25.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1890
Бракосочетание
05.02.1912
Рождение ребёнка
14.03.1913
Сын: Хамунен Тобиас-Тойво Тобиасович
Отец ребёнка: Хамунен Иван Тобиасович
Рождение ребёнка
15.02.1915
Отец ребёнка: Хамунен Иван Тобиасович
Рождение ребёнка
25.10.1921
Отец ребёнка: Хамунен Иван Тобиасович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Хамунен Иван Тобиасович
Рождение ребёнка
09.05.1926
Отец ребёнка: Хамунен Иван Тобиасович
Смерть
Неизвестно