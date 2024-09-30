Хамунен (Хеймонен) Софья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамунен (Хеймонен) Софья Иосифовна

Место рождения

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

25.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1890

Отец: Хеймонен Иосиф Моисеевич

Мать: Хеймонен (Ряттё) Софья Ивановна

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
05.02.1912

Муж: Хамунен Иван Тобиасович

Рождение ребёнка
14.03.1913

Сын: Хамунен Тобиас-Тойво Тобиасович

Отец ребёнка: Хамунен Иван Тобиасович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1915

Сын: Хамунен Вяйнё Тобиасович

Отец ребёнка: Хамунен Иван Тобиасович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1921

Сын: Хамунен Вилио Тобиасович

Отец ребёнка: Хамунен Иван Тобиасович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Хамунен Эйно Тобиасович

Отец ребёнка: Хамунен Иван Тобиасович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1926

Сын: Хамунен Суло Тобиасович

Отец ребёнка: Хамунен Иван Тобиасович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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