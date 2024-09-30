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Хамунен Адам Тобиасович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

19.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1880

Отец: Хамунен Тобиас Адамович

Мать: Хамунен (Риехкалайнен) Катарина Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.05.1900

Жена: Хамунен (Пихканен) Мария Адамовна

Рождение ребёнка
18.02.1904

Дочь: Ниукканен (Хамунен) Екатерина Адамовна

Мать ребёнка: Хамунен (Пихканен) Мария Адамовна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Хамунен Иван Адамович

Мать ребёнка: Хамунен (Пихканен) Мария Адамовна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1914

Сын: Хамунен Александр Адамович

Мать ребёнка: Хамунен (Пихканен) Мария Адамовна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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