Хамунен Адам Тобиасович
Место рождения
Дата рождения19.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1880
Бракосочетание
29.05.1900
Рождение ребёнка
18.02.1904
Дочь: Ниукканен (Хамунен) Екатерина Адамовна
Мать ребёнка: Хамунен (Пихканен) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
08.11.1911
Мать ребёнка: Хамунен (Пихканен) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
20.10.1914
Сын: Хамунен Александр Адамович
Мать ребёнка: Хамунен (Пихканен) Мария Адамовна
Смерть
Неизвестно