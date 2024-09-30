Хамунен (Пихканен) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамунен (Пихканен) Мария Адамовна

Место рождения

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

10.05.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.05.1900

Муж: Хамунен Адам Тобиасович

Рождение ребёнка
18.02.1904

Дочь: Ниукканен (Хамунен) Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Хамунен Адам Тобиасович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Хамунен Иван Адамович

Отец ребёнка: Хамунен Адам Тобиасович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1914

Сын: Хамунен Александр Адамович

Отец ребёнка: Хамунен Адам Тобиасович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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