Хамунен (Пихканен) Мария Адамовна
Место рождения
Дата рождения10.05.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1900
Рождение ребёнка
18.02.1904
Дочь: Ниукканен (Хамунен) Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Хамунен Адам Тобиасович
Рождение ребёнка
08.11.1911
Отец ребёнка: Хамунен Адам Тобиасович
Рождение ребёнка
20.10.1914
Сын: Хамунен Александр Адамович
Отец ребёнка: Хамунен Адам Тобиасович
Смерть
Неизвестно