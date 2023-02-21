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Отяковский Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Отяковский Иван Ильич

Мать: Отяковская Анисья Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Отяковский Савелий Васильевич

Мать ребёнка: Отяковская Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Афросинья

Мать ребёнка: Отяковская Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Отяковский Семен Васильевич

Мать ребёнка: Отяковская Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Отяковский Федор Васильевич

Мать ребёнка: Отяковская Авдотья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Отяковский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Отяковская Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Отяковский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Отяковская Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Отяковская Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Отяковская Авдотья

Смерть
1854
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