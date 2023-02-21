Отяковский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Отяковский Савелий Васильевич
Мать ребёнка: Отяковская Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Афросинья
Мать ребёнка: Отяковская Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Отяковский Семен Васильевич
Мать ребёнка: Отяковская Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Отяковский Федор Васильевич
Мать ребёнка: Отяковская Авдотья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Отяковский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Отяковская Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Отяковский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Отяковская Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Отяковская Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Отяковская Авдотья
Смерть
1854