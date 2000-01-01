Отяковская Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Отяковский Савелий Васильевич

Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Афросинья

Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Отяковский Семен Васильевич

Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Отяковский Федор Васильевич

Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Отяковский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Отяковский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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