Отяковская Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Отяковский Савелий Васильевич
Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Афросинья
Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Отяковский Семен Васильевич
Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Отяковский Федор Васильевич
Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Отяковский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Отяковский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Отяковский Василий Иванович
Смерть
Неизвестно