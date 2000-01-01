Отяковский Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Отяковский Василий Иванович
Мать: Отяковская Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Отяковский Кузьма Федорович
Мать ребёнка: Отяковская Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Отяковский Иван Федорович
Мать ребёнка: Отяковская Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Отяковский Тихон Федорович
Мать ребёнка: Отяковская Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина Федоровна
Мать ребёнка: Отяковская Ирина Алексеевна
Смерть
Неизвестно