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Отяковский Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Отяковский Василий Иванович

Мать: Отяковская Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Отяковский Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Отяковская Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Отяковский Иван Федорович

Мать ребёнка: Отяковская Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Отяковский Тихон Федорович

Мать ребёнка: Отяковская Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина Федоровна

Мать ребёнка: Отяковская Ирина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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