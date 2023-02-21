Отяковская Анисья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская Анисья Савельевна

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Место рождения

село Чернец

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

село Чернец
Рождение ребёнка
1754

Сын: Отяковский Лев Иванович

Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Отяковский Дорофей Иванович

Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Отяковский Никифор Иванович

Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Отяковский Семён Иванович

Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Отяковский Трофим Иванович

Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Отяковский Василий Иванович

Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Отяковский Карп Иванович

Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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