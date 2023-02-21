Отяковская Анисья Савельевна
Место рождениясело Чернец
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
село Чернец
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Отяковский Дорофей Иванович
Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Отяковский Никифор Иванович
Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Отяковский Семён Иванович
Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Отяковский Трофим Иванович
Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Отяковский Василий Иванович
Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Отяковский Иван Ильич
Смерть
Неизвестно