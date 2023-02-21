Отяковский Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Отяковский Илья
Мать: ?
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Отяковский Дорофей Иванович
Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Отяковский Никифор Иванович
Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Отяковский Семён Иванович
Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Отяковский Трофим Иванович
Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Отяковский Василий Иванович
Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна
Смерть
1798