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Отяковский Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Отяковский Илья

Мать: ?

Рождение ребёнка
1754

Сын: Отяковский Лев Иванович

Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Отяковский Дорофей Иванович

Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Отяковский Никифор Иванович

Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Отяковский Семён Иванович

Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Отяковский Трофим Иванович

Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Отяковский Василий Иванович

Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Отяковский Карп Иванович

Мать ребёнка: Отяковская Анисья Савельевна

Смерть
1798
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