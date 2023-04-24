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Копченков Павел Иванович

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Место рождения

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: Копченков Иван

Мать: Копченкова Марфа Филипповна

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.06.1911 ст.

Сын: Копченков Константин Павлович

Мать ребёнка: Копченкова Татьяна Акилловна

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1917

Сын: Копченков Петр Павлович

Мать ребёнка: Копченкова Татьяна Акилловна

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юшина Просковья Павловна

Мать ребёнка: Копченкова Татьяна Акилловна

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Копченкова Татьяна Акилловна

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копченкова Татьяна Акилловна

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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