Копченков Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: Копченков Иван
Рождение ребёнка
03.06.1911 ст.
Сын: Копченков Константин Павлович
Мать ребёнка: Копченкова Татьяна Акилловна
Рождение ребёнка
01.01.1917
Мать ребёнка: Копченкова Татьяна Акилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юшина Просковья Павловна
Мать ребёнка: Копченкова Татьяна Акилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Копченкова Татьяна Акилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва