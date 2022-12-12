деревня Перекаль, деревня Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Перекаль

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
159Перкаль (Перекаль), д. вл.при р. Быстрице.14234102105
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Рыбновская волость
79. Перкаль, деревня бывшая владельческая и государственная, при речке Быстрице, дворов 75, жителей 578

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
1219Перекальдеревня54°43'с.ш.39°38'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Ходынинское сельское поселение
61627472111д Перекальдеревня
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