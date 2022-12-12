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Копченкова Марфа Филипповна

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Место рождения

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Копченков Павел Иванович

Отец ребёнка: Копченков Иван

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Копченков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Копченков Иван

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Копченков Иван

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копченков Иван

Смерть
Неизвестно
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