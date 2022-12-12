Копченкова Марфа Филипповна
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882 ст.
Отец ребёнка: Копченков Иван
Рождение ребёнка
1883 ст.
Сын: Копченков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Копченков Иван
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Копченков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копченков Иван
Смерть
Неизвестно