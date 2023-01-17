Копченкова (Соловьёва) Татьяна Акилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копченкова (Соловьёва) Татьяна Акилловна

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Место рождения

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Соловьёв Акилла Михеевич

Мать: Соловьёва Наталия Михайловна

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.06.1911 ст.

Сын: Копченков Константин Павлович

Отец ребёнка: Копченков Павел Иванович

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1917

Сын: Копченков Петр Павлович

Отец ребёнка: Копченков Павел Иванович

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юшина Просковья Павловна

Отец ребёнка: Копченков Павел Иванович

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Копченков Павел Иванович

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копченков Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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