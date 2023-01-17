Копченкова (Соловьёва) Татьяна Акилловна
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Рождение ребёнка
03.06.1911 ст.
Сын: Копченков Константин Павлович
Отец ребёнка: Копченков Павел Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1917
Отец ребёнка: Копченков Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юшина Просковья Павловна
Отец ребёнка: Копченков Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Копченков Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно