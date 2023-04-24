Бурзянцевъ Василий
Место рождения
Дата рождения01.01.1843
Дата смерти04.08.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1843
Отец: Бурзянцевъ Степанъ
Мать: Бурзянцева Василиса
Бракосочетание
24.01.1865
Жена: Бурзянцева Прасковья
Рождение ребёнка
16.12.1866
Сын: Бурзянцевъ Петръ
Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья
Рождение ребёнка
01.08.1868
Сын: Бурзянцевъ Василий
Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья
Рождение ребёнка
?.07.1871
Сын: Бурзянцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья
Рождение ребёнка
12.05.1873
Сын: Бурзянцевъ Сидоръ
Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья
Рождение ребёнка
20.03.1876
Сын: Бурзянцевъ Василий
Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья
Рождение ребёнка
1878
Сын: Бурзянцевъ Кириллъ
Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бурзянцевъ Арсений
Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья
Рождение ребёнка
04.07.1884
Сын: Бурзянцевъ Сергей
Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурзянцевъ Николай
Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья
Смерть
04.08.1903
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ тифа