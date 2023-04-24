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Бурзянцевъ Василий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1843

Дата смерти

04.08.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1843

Отец: Бурзянцевъ Степанъ

Мать: Бурзянцева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1865

Жена: Бурзянцева Прасковья

Рождение ребёнка
16.12.1866

Сын: Бурзянцевъ Петръ

Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1868

Сын: Бурзянцевъ Василий

Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.07.1871

Сын: Бурзянцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья

Рождение ребёнка
12.05.1873

Сын: Бурзянцевъ Сидоръ

Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1876

Сын: Бурзянцевъ Василий

Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бурзянцевъ Кириллъ

Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бурзянцевъ Арсений

Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1884

Сын: Бурзянцевъ Сергей

Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурзянцевъ Николай

Мать ребёнка: Бурзянцева Прасковья

Смерть
04.08.1903
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ тифа
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