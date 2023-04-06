Бурзянцева (Мамыкина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзянцева (Мамыкина) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.10.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1845

Отец: Мамыкинъ Матвей

Мать: Мамыкина Меланья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1865

Муж: Бурзянцевъ Василий

Рождение ребёнка
16.12.1866

Сын: Бурзянцевъ Петръ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1868

Сын: Бурзянцевъ Василий

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.07.1871

Сын: Бурзянцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Рождение ребёнка
12.05.1873

Сын: Бурзянцевъ Сидоръ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1876

Сын: Бурзянцевъ Василий

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бурзянцевъ Кириллъ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бурзянцевъ Арсений

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1884

Сын: Бурзянцевъ Сергей

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурзянцевъ Николай

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

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