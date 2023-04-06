Бурзянцева (Мамыкина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения27.10.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1845
Отец: Мамыкинъ Матвей
Мать: Мамыкина Меланья
Бракосочетание
24.01.1865
Муж: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
16.12.1866
Сын: Бурзянцевъ Петръ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
01.08.1868
Сын: Бурзянцевъ Василий
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
?.07.1871
Сын: Бурзянцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
12.05.1873
Сын: Бурзянцевъ Сидоръ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
20.03.1876
Сын: Бурзянцевъ Василий
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
1878
Сын: Бурзянцевъ Кириллъ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бурзянцевъ Арсений
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
04.07.1884
Сын: Бурзянцевъ Сергей
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурзянцевъ Николай
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий