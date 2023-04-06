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Бурзянцевъ Василий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.03.1876

Дата смерти

23.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1876

Отец: Бурзянцевъ Василий

Мать: Бурзянцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.01.1902

Жена: Бурзянцева Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1904

Сын: Бурзянцевъ Петръ

Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1906

Сын: Бурзянцевъ Федоръ

Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга

Рождение ребёнка
16.12.1907

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1911

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1913

Сын: Бурзянцевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1918

Сын: Бурзянцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.12.1920
Причина смерти: расстрелянъ
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