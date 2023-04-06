Бурзянцевъ Василий
Место рождения
Дата рождения20.03.1876
Дата смерти23.12.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1876
Отец: Бурзянцевъ Василий
Мать: Бурзянцева Прасковья
Бракосочетание
13.01.1902
Жена: Бурзянцева Ольга
Рождение ребёнка
27.06.1904
Сын: Бурзянцевъ Петръ
Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга
Рождение ребёнка
?.06.1906
Сын: Бурзянцевъ Федоръ
Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга
Рождение ребёнка
16.12.1907
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга
Рождение ребёнка
07.02.1911
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга
Рождение ребёнка
12.09.1913
Сын: Бурзянцевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга
Рождение ребёнка
20.03.1918
Сын: Бурзянцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга
Смерть
23.12.1920
Причина смерти: расстрелянъ