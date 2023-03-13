Бурзянцевъ Кириллъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти23.12.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Бурзянцевъ Василий
Мать: Бурзянцева Прасковья
Бракосочетание
25.01.1898
Жена: Бурзянцева Анастасия
Рождение ребёнка
26.12.1898
Сын: Бурзянцевъ Федоръ
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия
Рождение ребёнка
10.02.1901
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия
Рождение ребёнка
19.07.1903
Сын: Бурзянцевъ Илья
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия
Рождение ребёнка
24.02.1906
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия
Рождение ребёнка
19.10.1908
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия
Рождение ребёнка
23.02.1914
Сын: Бурзянцевъ Василий
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия
Рождение ребёнка
02.08.1918
Дочь: Бурзянцева Ольга
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия
Смерть
23.12.1920
Причина смерти: расстрелян