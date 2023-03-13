Бурзянцевъ Кириллъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурзянцевъ Кириллъ

Бурзянцевъ Кириллъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

23.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бурзянцевъ Василий

Мать: Бурзянцева Прасковья

Бракосочетание
25.01.1898

Жена: Бурзянцева Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1898

Сын: Бурзянцевъ Федоръ

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1901

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1903

Сын: Бурзянцевъ Илья

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1906

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1908

Сын: Бурзянцевъ Александръ

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бурзянцевъ Александръ

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия

Рождение ребёнка
23.02.1914

Сын: Бурзянцевъ Василий

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1918

Дочь: Бурзянцева Ольга

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.12.1920
Причина смерти: расстрелян
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close