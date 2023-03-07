Бурзянцевъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурзянцевъ Илья

Бурзянцевъ Илья

avatar

Место рождения

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.07.1903

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1903

Отец: Бурзянцевъ Кириллъ

Мать: Бурзянцева Анастасия

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1924

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Бурзянцева Ефросинья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1927

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Бурзянцева Ефросинья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1931

Сын: Бурзянцев Михаил

Мать ребёнка: Бурзянцева Ефросинья

Смерть
1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close