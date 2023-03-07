Бурзянцевъ Илья
Место рождения
Дата рождения19.07.1903
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1903
Отец: Бурзянцевъ Кириллъ
Мать: Бурзянцева Анастасия
Рождение ребёнка
13.08.1924
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Бурзянцева Ефросинья
Рождение ребёнка
01.01.1927
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Бурзянцева Ефросинья
Рождение ребёнка
12.04.1931
Сын: Бурзянцев Михаил
Мать ребёнка: Бурзянцева Ефросинья
Смерть
1992