Прозоркина Анастасия Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозоркина Анастасия Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1913

Дата смерти

30.09.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Дети

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1938 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1913

Отец: Воронин Арсений Петрович

Мать: Воронина Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
26.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прозоркин Иван Корнилович

Рождение ребёнка
16.10.1938

Дочь: Зародова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Прозоркин Иван Корнилович

Рождение ребёнка
08.09.1940

Сын: Прозоркин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Прозоркин Иван Корнилович

Рождение ребёнка
10.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прозоркин Иван Корнилович

Рождение ребёнка
01.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прозоркин Иван Корнилович

Рождение ребёнка
15.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прозоркин Иван Корнилович

Смерть
30.09.2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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