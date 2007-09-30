Прозоркина Анастасия Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1913
Дата смерти30.09.2007
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1913
Рождение ребёнка
26.04.1935
Рождение ребёнка
16.10.1938
Дочь: Зародова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Прозоркин Иван Корнилович
Рождение ребёнка
08.09.1940
Сын: Прозоркин Евгений Иванович
Отец ребёнка: Прозоркин Иван Корнилович
Рождение ребёнка
10.02.1942
Рождение ребёнка
01.06.1949
Рождение ребёнка
15.09.1951
Смерть
30.09.2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость