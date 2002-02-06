Прозоркин Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1940
Дата смерти06.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.02.2002
Причина смерти: рак прямой кишки