Прозоркин Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозоркин Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1940

Дата смерти

06.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1940

Отец: Прозоркин Иван Корнилович

Мать: Прозоркина Анастасия Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.02.2002
Причина смерти: рак прямой кишки

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