Прозоркин Иван Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1913
Дата смерти23.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1935
Рождение ребёнка
16.10.1938
Дочь: Зародова (Прозоркина) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Прозоркина Анастасия Арсентьевна
Рождение ребёнка
08.09.1940
Сын: Прозоркин Евгений Иванович
Мать ребёнка: Прозоркина Анастасия Арсентьевна
Рождение ребёнка
10.02.1942
Рождение ребёнка
01.06.1949
Рождение ребёнка
15.09.1951
Смерть
23.08.1983
Причина смерти: рак легких