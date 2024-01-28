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Прозоркин Иван Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1913

Дата смерти

23.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1938 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозоркина Анастасия Арсентьевна

Рождение ребёнка
16.10.1938

Дочь: Зародова (Прозоркина) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Прозоркина Анастасия Арсентьевна

Рождение ребёнка
08.09.1940

Сын: Прозоркин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Прозоркина Анастасия Арсентьевна

Рождение ребёнка
10.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозоркина Анастасия Арсентьевна

Рождение ребёнка
01.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозоркина Анастасия Арсентьевна

Рождение ребёнка
15.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозоркина Анастасия Арсентьевна

Смерть
23.08.1983
Причина смерти: рак легких

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