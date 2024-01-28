Зародова (Прозоркина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1938
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зародов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Зародов Александр
Отец ребёнка: Зародов Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно