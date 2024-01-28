Зародова (Прозоркина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зародова (Прозоркина) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1938

Отец: Прозоркин Иван Корнилович

Мать: Прозоркина Анастасия Арсентьевна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зародов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Зародов Александр

Отец ребёнка: Зародов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно

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