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Кудрявцева Афимия Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кудрявцев Иван Наумович

Отец ребёнка: Кудрявцев Наум Тарасович

Рождение ребёнка
18.11.1810 ст.

Сын: Кудрявцев Михаил Наумович

Отец ребёнка: Кудрявцев Наум Тарасович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кудрявцев Гаврила Наумович

Отец ребёнка: Кудрявцев Наум Тарасович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кудрявцев Афанасий Наумович

Отец ребёнка: Кудрявцев Наум Тарасович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лукерия Наумовна

Отец ребёнка: Кудрявцев Наум Тарасович

Рождение ребёнка
10.06.1820 ст.

Дочь: Акилина Наумовна

Отец ребёнка: Кудрявцев Наум Тарасович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марья Наумовна

Отец ребёнка: Кудрявцев Наум Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Наум Тарасович

Смерть
После 1834
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