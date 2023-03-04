Кудрявцева Афимия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Кудрявцев Наум Тарасович
Рождение ребёнка
18.11.1810 ст.
Сын: Кудрявцев Михаил Наумович
Отец ребёнка: Кудрявцев Наум Тарасович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кудрявцев Гаврила Наумович
Отец ребёнка: Кудрявцев Наум Тарасович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кудрявцев Афанасий Наумович
Отец ребёнка: Кудрявцев Наум Тарасович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лукерия Наумовна
Отец ребёнка: Кудрявцев Наум Тарасович
Рождение ребёнка
10.06.1820 ст.
Дочь: Акилина Наумовна
Отец ребёнка: Кудрявцев Наум Тарасович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марья Наумовна
Отец ребёнка: Кудрявцев Наум Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834