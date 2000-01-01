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Кудрявцев Михаил Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1810 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1810 ст.

Отец: Кудрявцев Наум Тарасович

Мать: Кудрявцева Афимия Семёнова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аксиния Михайловна

Мать ребёнка: Кудрявцева Параскева Андрианова

Рождение ребёнка
27.12.1840 ст.

Сын: Кудрявцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кудрявцева Параскева Андрианова

Рождение ребёнка
24.05.1850 ст.

Сын: Кудрявцев Егор Михайлович

Мать ребёнка: Кудрявцева Параскева Андрианова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Параскева Андрианова

Смерть
После 1858
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