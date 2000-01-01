Кудрявцев Михаил Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1810 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1810 ст.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аксиния Михайловна
Мать ребёнка: Кудрявцева Параскева Андрианова
Рождение ребёнка
27.12.1840 ст.
Сын: Кудрявцев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кудрявцева Параскева Андрианова
Рождение ребёнка
24.05.1850 ст.
Сын: Кудрявцев Егор Михайлович
Мать ребёнка: Кудрявцева Параскева Андрианова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858