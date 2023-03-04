Кудрявцева Параскева Андрианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Кудрявцева) Аксиния Михайловна
Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Наумович
Рождение ребёнка
27.12.1840 ст.
Сын: Кудрявцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Наумович
Рождение ребёнка
24.05.1850 ст.
Сын: Кудрявцев Егор Михайлович
Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Наумович
Смерть
После 1858