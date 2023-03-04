Кудрявцева Параскева Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Параскева Андрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Михаил Наумович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Кудрявцева) Аксиния Михайловна

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Наумович

Рождение ребёнка
27.12.1840 ст.

Сын: Кудрявцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Наумович

Рождение ребёнка
24.05.1850 ст.

Сын: Кудрявцев Егор Михайлович

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Наумович

Смерть
После 1858

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