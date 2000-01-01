Кудрявцев Иван Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцев Иван Наумович

Кудрявцев Иван Наумович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кудрявцев Наум Тарасович

Мать: Кудрявцева Афимия Семёнова

Бракосочетание
21.01.1820 ст.

Жена: Кудрявцева Татьяна Романова

МК г. Нолинск Николаевский собор 1820 г. (свадьба/жених дер. Пестовской отрок/невеста того же прихода дер. Нолинской крест. Романа Иванова Рухляндева дочь/той же дер. Пестовской крест. Артемий Миронов... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1821 ст.

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Романова

Рождение ребёнка
17.11.1823 ст.

Сын: Кудрявцев Яков Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Романова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кудрявцев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Романова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Романова

Смерть
1853
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close