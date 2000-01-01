Кудрявцев Иван Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
21.01.1820 ст.
МК г. Нолинск Николаевский собор 1820 г. (свадьба/жених дер. Пестовской отрок/невеста того же прихода дер. Нолинской крест. Романа Иванова Рухляндева дочь/той же дер. Пестовской крест. Артемий Миронов... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1821 ст.
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Романова
Рождение ребёнка
17.11.1823 ст.
Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Романова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кудрявцев Андрей Иванович
Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Романова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Романова
Смерть
1853