Кудрявцева (Рухлядева) Татьяна Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Рухлядева) Татьяна Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1820 ст.

Муж: Кудрявцев Иван Наумович

МК г. Нолинск Николаевский собор 1820 г. (свадьба/жених дер. Пестовской отрок/невеста того же прихода дер. Нолинской крест. Романа Иванова Рухляндева дочь/той же дер. Пестовской крест. Артемий Миронов... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1821 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Наумович

Рождение ребёнка
17.11.1823 ст.

Сын: Кудрявцев Яков Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Наумович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кудрявцев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Наумович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Наумович

Смерть
После 1858
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