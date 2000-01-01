Кудрявцева (Рухлядева) Татьяна Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1820 ст.
МК г. Нолинск Николаевский собор 1820 г. (свадьба/жених дер. Пестовской отрок/невеста того же прихода дер. Нолинской крест. Романа Иванова Рухляндева дочь/той же дер. Пестовской крест. Артемий Миронов... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1821 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Наумович
Рождение ребёнка
17.11.1823 ст.
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Наумович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кудрявцев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Наумович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Наумович
Смерть
После 1858