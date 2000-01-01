Кудрявцев Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1823 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1823 ст.
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Кудрявцева Феодосия Кирилова
Рождение ребёнка
17.07.1852 ст.
Сын: Кудрявцев Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Феодосия Кирилова
Рождение ребёнка
03.01.1857 ст.
Мать ребёнка: Кудрявцева Феодосия Кирилова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Устина Яковлевна
Мать ребёнка: Кудрявцева Феодосия Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858