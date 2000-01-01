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Кудрявцев Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1823 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1823 ст.

Отец: Кудрявцев Иван Наумович

Мать: Кудрявцева Татьяна Романова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Кудрявцева Феодосия Кирилова

Рождение ребёнка
17.07.1852 ст.

Сын: Кудрявцев Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Феодосия Кирилова

Рождение ребёнка
03.01.1857 ст.

Сын: Кудрявцев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Феодосия Кирилова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Устина Яковлевна

Мать ребёнка: Кудрявцева Феодосия Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Феодосия Кирилова

Смерть
После 1858
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